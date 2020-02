Exclusief voor abonnees Belg (22) valt meerdere etages naar beneden op skivakantie 05 februari 2020

Het Zwitserse openbaar ministerie onder- zoekt de val van een 22-jarige Belgische toerist. De jongeman is in levensgevaar nadat hij meerdere etages naar beneden viel in het skigebied Veysonnaz. De twintiger was een week op skivakantie met een groep jongeren en viel om onbekende reden uit een gebouw. Een koppel zag de jongeman maandag- ochtend liggen en belde de hulpdiensten. Een traumahelikopter bracht de Belgische toerist naar het ziekenhuis van Sion. Volgens de Zwitserse politie verkeerde onze landgenoot gisteren nog altijd in levensgevaar. Het open- baar ministerie onderzoekt hoe de Belg ten val kwam. <<Voorlopig is dat nog onduidelijk>>, zegt een politiewoordvoerder. Of dat koppel bij het reisgezelschap van de Belg hoorde, kon de politie niet zeggen. De politiewoord- voerder kon gisteren ook niet vertellen of het koppel de jongen had zien vallen of toevallig voorbij de gewonde Belg liep. (SRB)

