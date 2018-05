Belfodil naar Hoffenheim 16 mei 2018

Geen terugkeer naar Standard voor Ishak Belfodil (26). De Algerijnse aanvaller werd door de Rouches verhuurd aan Werder Bremen en nu betaalt Hoffenheim om en bij 5,5 miljoen euro voor Belfodil. De kans dat Milos Kosanovic (27) na het seizoen (even) terugkeert, is iets groter. Het Turkse Göztepe is tevreden over de Servische verdediger, maar wil de gewenste 1,5 miljoen euro voorlopig niet betalen. (FDZ/SJH)