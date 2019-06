Exclusief voor abonnees Belfius verlaagt rente op spaarboekje 13 juni 2019

Belfius verlaagt vanaf 15 juni de rente op de Spaarrekening+, van 0,31% naar 0,21%. Aanleiding is de "aanhoudende lage rente", aldus de bank. De basisrente blijft ongewijzigd op 0,01%, maar de getrouwheidspremie gaat omlaag van 0,30 naar 0,20%. De Spaarrekening+ van Belfius is een rekening waarop elke maand een bepaald bedrag wordt gestort, met een maximum van 500 euro per maand. Het is van oktober geleden dat de bank de rente op de Spaarrekening+ heeft verlaagd. De rente op het klassieke spaarboekje van Belfius blijft ongewijzigd op 0,11% . Dat is het wettelijke minimum. Ook bij de andere grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC en ING België zijn bij de gewone spaarrekeningen enkel de wettelijke minimuminteresten van toepassing. ING heeft met Tempo Sparen nog een automatische spaarrekening met een doorlopende opdracht en een hogere getrouwheidspremie. Die bedraagt 0,55%.

