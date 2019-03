Exclusief voor abonnees Belfius-app vult overschrijvingen zelf in 29 maart 2019

Klanten van Belfius die een factuur via e-mail krijgen, hoeven de gegevens ervan voortaan niet meer te kopiëren om ze te kunnen betalen. De bankapp op hun smartphone genereert automatisch een vooraf ingevulde overschrijving die de consument alleen nog moet bevestigen. Het maakt daarbij niet uit wie de afzender is en in welke taal de factuur werd opgesteld. De 'scan & pay'-functie is één van de nieuwe mogelijkheden die de bankapp biedt. Andere nieuwigheden zijn dat ouders voortaan een zicht- en spaarrekening voor hun minderjarige kinderen via de smartphone kunnen openen en dat ze de aanvraag voor een woonkrediet digitaal kunnen ondertekenen. Dat laatste kunnen gehuwden of samenwonenden los van elkaar doen. Ze hoeven zich dus niet meer samen naar het kantoor te verplaatsen.

