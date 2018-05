Beleggers opgelucht over Texaf 09 mei 2018

00u00 0

Investeringsmaatschappij Texaf, die vooral actief is in Congo, was gisteren één van de grootste winnaars op de Brusselse beurs. Het aandeel sprintte ruim 3% hoger, tot 30,20 euro. Texaf had dan ook heel wat goed nieuws te melden. Zo kon het de exploitatieverliezen voor zandsteengroeve Carrigrès in het eerste kwartaal met meer dan de helft terugdringen. Die groeve lijdt onder het uitblijven van investeringen door het onzekere politieke klimaat. Dat leidde in het verleden tot dalende omzetcijfers en waardeverminderingen. Maar nu bleef die omzet wel op peil, in vergelijking met de tweede helft van vorig jaar. Verder rapporteert Texaf 6% meer huuropbrengsten, tot 4,2 miljoen euro, en een eenmalige meevaller dankzij de onteigening van ongeveer één hectare land.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN