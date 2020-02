Exclusief voor abonnees Belastinginspectie opent jacht op rijke klanten Belgische prins 08 februari 2020



Na het federaal parket is nu ook de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een onderzoek gestart naar hoge adel, bedrijfsleiders en andere rijke Belgen die jaren hebben meegedraaid in een duister geldcircuit rond de Belgische prins Henri de Croÿ. Via hem konden ze miljoenen verbergen op geheime bankrekeningen in schuiloorden als de Verenigde Arabische Emiraten, de Bahama's en Puerto Rico. Alles werd geregeld door een internationaal netwerk van stromannen die werden ingeschakeld door De Croÿ. De klanten konden hier genieten van hun verborgen fortuin, via geheime afspraken met geldkoeriers die stapels bankbiljetten bezorgden. Volgens De Tijd beschikt de BBI over documenten waarmee heel wat Belgische burgers en bedrijven ontmaskerd kunnen worden als klanten van de prins. Financiënminister Alexander De Croo (Open Vld) bevestigt dat analisten momenteel de data over het netwerk doorploegen om dossiers op te stellen over alle belastingplichtigen die erin opduiken.

