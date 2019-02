Belastingen hoger 21 februari 2019

De liberalen vinden dat België "bereid moet zijn excuses aan te bieden voor de Belgische rol bij de wandaden tijdens de koloniale periode in Congo", maar eerst een onderzoek. Alweer een reden om belastingen te verhogen: herstelbetalingen aan corrupte regimes die er in 50 jaar niets van gebakken hebben. Dus komen ze nu aankloppen voor geld. En dat spelen ze heel slim, via de UN. Onze naïeve politiekers zijn geen match voor deze gehaaide Afrikaanse presidenten. Dan wordt meteen ook duidelijk wie dit vuurtje nu al enige tijd zit op te stoken. Ik vrees eerder een aanval op de beurs van de gewone belastingbetaler. Net zoals in het milieudossier: eerst de mensen een schuldgevoel aanpraten en nadien genadeloos een zogenaamde 'billijke bijdrage' afpersen. Dus al mijn schoolboekjes waren dus verkeerd over onze koloniale heldendaden. Hoe we de wereld van toen gingen veranderen en met de kennis van die tijd problemen gingen oplossen die er eigenlijk nooit geweest waren, tenzij ons misschien rijkelijk bedienen van de lokale grondstoffen, tot op heden. Voor al deze problemen is er maar één instantie die hier moet voor opdraaien: het koningshuis.

Gilbert Vangampelaere, Markegem

