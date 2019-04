Belastingaangifte wordt nóg complexer ZES NIEUWE CODES ERBIJ: 829 IN TOTAAL Johan Van Geyte

05 april 2019

05u00 0 De Krant Belastingen invullen wordt elk jaar complexer. Dit jaar telt het aangifteformulier voor de inkomsten van 2018 ruim 829 codes. Netto zes meer dan een jaar eerder. Maar schijn bedriegt, stelt fiscalist Jef Wellens van Kluwer in zijn nieuwsbrief. Om de toename van het aantal beperkt te kunnen houden, werden een pak oude codes samengevoegd.

Normaal zouden er nu meer dan twintig nieuwe codes zijn bijgekomen, zegt Wellens. "Maar door te beknibbelen op oude codes, zonder dat daar een afschaffing van maatregelen tegenover staat, blijft de netto aangroei beperkt. 'Slechts zes meer' klinkt beter dan 'meer dan twintig extra'. Zeker in een verkiezingsjaar. In elk geval: de aangifte is weer complexer geworden."

De grootste aangroei aan codes tekende Wellens op in vak X, waarin de belastingverminderingen staan opgelijst. De Vlaamse overheid schrapte weliswaar de belastingvermindering voor dakisolatie, maar de federale regering voerde een reeks nieuwe in. Het gaat onder meer om de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (codes 1342 en 2342), de aankoop van aandelen in startende kmo's (codes 1134 en 2234) en verliezen op private privaks (codes 1329 en 2329). Opvallend is wel dat voor de twee pensioenspaarformules (960 euro of 1.230 euro, maar met verschillende fiscale aftrek) geen aparte twee rubrieken zijn voorzien, maar slechts één. Het is aan de fiscus om de juiste fiscale aftrek toe te passen.

Zelf uitrekenen

Belangrijker lijkt evenwel de nieuwe belastingvrijstelling voor dividenden te worden, die in vak VII terug te vinden is naast de codes 1437 en 2437. Op de eerste schijf van 640 euro aan dividenden die u in 2018 ontving, moet u namelijk geen belastingen betalen. De roerende voorheffing die werd ingehouden, kunt u dus terugvorderen. Maar u zult hiervoor zelf moeten rekenen. Op de meeste dividenden wordt 30% voorheffing ingehouden, op andere kan dat minder zijn. Er zijn liefst zes tarieven. U kiest er dus best de dividenden met de hoogste inhouding uit.

Vergeet daarbij niet dat op dividenden van coöperatieve aandelen - bijvoorbeeld in Cera - vroeger geen voorheffing werd ingehouden, maar vorig jaar wel.

Deze rubriek is ook van belang voor mensen die rechtstreeks een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen en zelf geen eigen belastingaangifte meer moeten doen. Op dat voorstel is die belastingvrijstelling niet aangeduid. Wil u ervan genieten, zal u dus een correctie moeten aanvragen. Doet u dat niet, dan kunt 640 euro x 30% voorheffing of 192 euro mislopen. Let wel: de banken geven hiervoor geen attest. U moet dus zelf in uw bankuittreksels duiken om het bedrag te kunnen samenstellen.

In vak XIV moet u voortaan ook melden of u titularis was van meer dan één effectenrekening. Had u er slechts één, dan kon de bank de taks van 0,15% afhouden op de tegoeden als er meer dan 500.000 euro aan waarde opstond. Had u meer dan één rekening, dan diende u zelf een betaling te doen indien niets werd ingehouden en u na samentelling toch boven 500.000 euro kwam. Maar ook als u in totaal minder dan 500.000 euro aan waardepapieren bezit en u meer dan één effectenrekening had, moet u dit melden. Dat laat de fiscus toe om gerichter te controleren.