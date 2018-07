Belastingaangifte via Tax-on-web kan nog tot zondag 13 juli 2018

Tax-on-web, de online toepassing om belastingformulieren in te dienen, heeft gisteren enkele uren platgelegen door een kabelbreuk bij een externe leverancier. De deadline om belastingen elektronisch in te dienen, is daarom verlengd tot 15 juli. Normaal gezien was gisteren de laatste dag. Ook andere federale overheidsdiensten waren getroffen en veel contactcentra bleven onbereikbaar. Meer dan 2,4 miljoen mensen hebben intussen wel al hun belastingen elektronisch ingediend. Vorig jaar gebruikten 3.770.000 Belgen Tax-on-web. Dit jaar lijken dat er dus minder te zullen worden, maar dat was verwacht, klinkt het bij de FOD Financiën: het aantal voorstellen voor vereenvoudigde aangifte is gestegen van 2,2 naar 3 miljoen. Wie akkoord gaat met dat voorstel, hoeft zijn of haar belastingaangifte niet meer zelf in te vullen.

