Belasting op bedrijfswagens wordt groener (als álle ministers het eens worden) 22 december 2018

De drie regionale ministers van Financiën werken aan een groenere verkeersbelasting voor leasewagens, net zoals dat voor privéwagens het geval is. Het doel: elektrische firmawagens en auto's op waterstof vrijstellen van verkeersbelasting. Vlaanderen wil dit zo snel mogelijk invoeren, maar er is een akkoord met de andere gewesten nodig om fiscale concurrentie tussen de leasemaatschappijen te vermijden. Firmawagens worden ingeschreven op de plaats waar het hoofdkantoor van de leasemaatschappij is gevestigd. Je kan dus in Vlaanderen wonen en werken, terwijl je wagen is ingeschreven in Brussel, waardoor de Brusselse belasting moet worden betaald.