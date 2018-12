Belangrijke maffiabaas opgepakt in Maasmechelen 06 december 2018

Bij een grootschalige, internationale politieactie tegen de Italiaanse maffia is in Maasmechelen een spilfiguur van de internationale drugshandel opgepakt. Antonio Calogero Costaduro (44) is de leider van een clan van de 'Ndrangheta, een Italiaanse criminele bende met vertakkingen over de hele wereld. Volgens het gerecht sluisde hij namens de Calabrische maffia cocaïne en andere drugs van de Antwerpse haven door ons land naar Noord-Europa. In totaal arresteerden de betrokken politiediensten gisterenochtend 90 verdachten in België, Nederland, Duitsland, Italië en zelfs Suriname. In ons land pakte het gerecht 14 vermoedelijke maffiosi op. (SRB/MMM/RTZ)