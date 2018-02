Belangenvermenging? Pro League wil duidelijkheid 10 februari 2018

Het ziet ernaar uit dat Marc Coucke zijn minderheidsaandeel in KV Oostende zal moeten laten vallen. Bij de overdracht aan Peter Callant verklaarde Coucke dat hij voor 9% eigenaar blijft, maar dat stuit op verzet van de andere clubs. Die vinden dat het niet kan dat de man die Anderlecht binnenkort voor 70% in handen neemt, ook nog een financieel belang heeft in KV Oostende. Op basis van artikel 308 verbiedt het bondsreglement ook dat één persoon aandeelhouder is van twee clubs. Gisteren was daarover een gesprek gepland tussen Coucke en Pierre François, CEO van de Pro League, maar die ontmoeting werd uitgesteld omdat Coucke vandaag met vakantie vertrekt. "Maar voor 24 februari moet er uitsluitsel komen", zegt François. Die dag wordt de overname van Anderlecht door Coucke effectief en mag er zelfs van de perceptie van belangenvermenging geen sprake meer zijn. (RN)

