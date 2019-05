Exclusief voor abonnees Belang geeft record uit aan Facebook-reclame €580.000 29 mei 2019

Geen enkele partij gaf de voorbije dertig dagen zoveel uit aan Facebook- advertenties als Vlaams Belang. Bijna dagelijks kwam een nieuwe campagne online. Volgens data van Facebook, dat ook Instagram onder zijn hoede heeft, was de partij tussen 26 april en 25 mei zelfs Europese koploper wat betreft de aankoop van advertenties. Vlaams Belang gaf minstens 580.000 euro uit in vier weken tijd. Dat is meer dan de radicaal-rechtse Italiaanse vicepremier Matteo Salvini, het Hongaarse Fidesz en de Brexit Party van Nigel Farage sámen. De opgetelde uitgaven van Vlaams Belang bedragen meer dan de helft van wat de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden in diezelfde periode besteedde.