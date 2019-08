Exclusief voor abonnees Belang doet laatste oproep aan De Wever 02 augustus 2019

Het kan nu echt snel gaan met de vorming van een Vlaamse regering. Eerstdaags beslist formateur Bart De Wever of hij een Bourgondische of een Zweedse coalitie zal vormen en of hijzelf of Jan Jambon die zal leiden. Het Vlaams Belang richtte gisteren een ultieme oproep aan N-VA, gesteund door onafhankelijke Jean-Marie Dedecker. "Vorm een front met Vlaams Belang en lok de andere partijen uit hun tent." Maar alle signalen wijzen erop dat die piste niet verder wordt bewandeld, wegens geen meerderheid. "VB zal zich wel in het regeerakkoord kunnen herkennen", klinkt het bij N-VA. (DDW)