Bel20-zitje van Sofina bedreigd

Is het Bel20-avontuur van Sofina na één jaar al voorbij? Half maart bekijkt Euronext Brussel of de Bel20-index herschikt moet worden. Volgens KBC Securities is de plaats van Sofina bedreigd omdat de omloopsnelheid (de snelheid waarmee een aandeel van eigenaar verandert, red.) dicht bij de vereiste 25% zit. Aan de andere criteria voldoet Sofina wel. Als de Waalse holding uit de Brusselse graadmeter zou verdwijnen, zal Melexis de logische plaatsvervanger zijn, op de voet gevolgd door Aedifica. Maar de kans dat er twee Bel20-aandelen uit de index verdwijnen, zoals AholdDelhaize en Elia vorig jaar, is quasi nihil.

