Bel20 wordt heel even Bel19 15 mei 2018

00u00 0

Het overnamebod van het Franse Sanofi op Ablynx is succesvol afgerond. Het Franse farmabedrijf heeft meer dan 95% van de aandelen in handen gekregen, en gaat weldra een uitrookbod lanceren. Daardoor zal het aandeel op 12 juni van de beurstabellen verdwijnen. Door de beperkte verhandelbaarheid van het aandeel is Ablynx gisteravond uit de Bel20-index gehaald. Wie het Gentse biotechbedrijf zal vervangen in de belangrijkste graadmeter van de Brusselse beurs, wordt pas op 15 juni nabeurs bekendgemaakt. Momenteel ligt Argenx, eveneens een Gents biotechbedrijf, in polepositie om zijn sectorgenoot te vervangen. Want zowel de beurswaarde als de verhandelbaarheid van het aandeel is voldoende hoog om een plekje in de Bel20 te verwerven. Maar ook Bekaert en Melexis maken nog kans. Door het vertrek van Ablynx uit de index zal de Bel20 gedurende een maand slechts uit 19 in plaats van 20 aandelen bestaan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN