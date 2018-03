Bel20-bedrijven boeken 21 miljard euro winst 31 maart 2018

00u00 0

De bedrijven uit de Bel20 hebben vorig jaar zowat 21 miljard euro winst geboekt. Een jaar eerder was dat nog 'maar' 15 miljard. De totaalsom houdt nog geen rekening met de resultaten van Colruyt, die zijn boekjaar pas vandaag afsluit. Slechts één Bel20-bedrijf eindigde 2017 in het rood: het Mechelse biotechbedrijf Galapagos, met een verlies van 115,7 miljoen euro. De beste cijfers waren voor bierreus AB InBev, die 6,49 miljard euro winst boekte. Ook banken ING (4,9 miljard) en KBC (2,57 miljard) gingen flink omhoog, net als verzekeraar Ageas (623,2 miljoen). Proximus realiseerde bijna identieke resultaten als in 2016 (522 miljoen), Telenet zag zijn winst verdrievoudigd tot bijna 114 miljoen. (FT)