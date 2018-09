Bekroning voor Vlaamse chirurgen die 'eeuwige jeugd' beloven 07 september 2018

Twee plastisch chirurgen uit Gent zijn door de British Medical Association bekroond voor hun boek 'Wat als ik mijn gezicht verlies?'. De erkenning kan vergeleken worden met de Oscars in de filmwereld. In het boek beschrijven Patrick Tonnard en Alexis Verpaele de technieken die ze op punt stelden en toepassen in hun privépraktijk om het gelaat te verjongen. Het duo belooft hun klanten niet minder dan de eeuwige jeugd. "Wat we doen, is de huid 'boosten' met stamcellen", legt Tonnard uit. "Die hebben de eigenschap het weefsel te herstellen. Als je vroeg genoeg met de behandeling begint en ze om de twee, drie jaar herhaalt, verouder je niet meer." (LVB)