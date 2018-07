Bekomen van het wonder 12 juli 2018

00u00 1

Dit is één van de eerste foto's van de Thaise voetballers, na hun bevrijding uit de grot. De jongens herstellen samen in het ziekenhuis. "Zowel mentaal als fysiek verkeren ze in goede gezondheid", zegt hun dokter. "Slechts drie van hen hebben een lichte longontsteking."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over sport

gezondheid