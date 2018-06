Beklaagde tegen rechter: "Ik zou je slaan als je liegt" 26 juni 2018

00u00 0

Sommige mensen doen zichzelf meer kwaad dan goed als ze voor de rechter komen. Zo ook Marc H., die na eerdere veroordelingen voor partnergeweld opnieuw terechtstond. "Ik hou niet van leugenaars. Als je tegen mij zou liegen, dan zou ik je in het gezicht slaan", zei hij. De rechter vroeg of H. openstond voor een celstraf met probatievoorwaarden, omdat zijn agressie vaak voortkomt uit alcoholgebruik. Ook toen gooide de man zijn eigen ruiten in. "Ik kan niet beloven dat ik van de drank ga blijven. Ik heb liever een celstraf. Ik ben die voorwaarden wat beu." Zijn advocaat maande H. aan tot rust. "Ik moet hier toch niet staan liegen?", sprak hij. Het parket vroeg 12 maanden cel, deels met probatieuitstel. (JEW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN