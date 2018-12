Beklaagde: "Ik was opgelucht toen baas werd doodgeschoten" 19 december 2018

00u00 0

Een Nederlander die deel uitmaakte van een intussen opgerolde bende die een cannabisplantage exploiteerde in het West-Vlaamse Wingene, heeft op de rechtbank van Brugge voor het eerst verklaringen afgelegd. Hij wees de in Delft doodgeschoten topcrimineel Karel Pronk (60) aan als baas. "Ik was opgelucht toen onze baas was doodgeschoten. Nu kan ik eindelijk vrijuit praten. Aan hem was niet te ontkomen", zei Y.B. tegen de correctionele rechter. De man riskeert 40 maanden cel.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN