Beklaagde: "Een werkstraf? Ja, zeker. Ik werk nog in het zwart" 25 mei 2018

Een 62-jarige Gentenaar had net iets te veel het hart op de tong toen de rechter hem vroeg of hij ondanks z'n pensioen openstond voor een werkstraf. "Werken? Ja, zeker. Ik werk nog altijd in het zwart." De man stond samen met zijn zoon terecht voor verkeersagressie nadat een koppel hen verhinderd had om te spookrijden langs de Nieuwevaart in Gent. Vader en zoonlief riskeren een werkstraf en 300 euro boete. Op 14 juni weet de man of hij een werkstraf moet uitvoeren. (JEW)