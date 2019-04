Exclusief voor abonnees Beklaagde aan rechter: "Schrijf maar op dat ik coke bij had, dan moet ik niet betalen" 05 april 2019

00u00 0

Nee, hij had geen cocaïne bij, bezwoer een 42-jarige Oostendenaar gisteren op de Brugse rechtbank. B.D. werd door de politie betrapt met allerlei drugs, zoals xtc, amfetamines, cannabis... en dus ook een zakje wit poeder. "Dat was maagpoeder, ik had die dag erg veel pijn", zei hij. Maar toen de rechter voorstelde om het zakje door een deskundige te laten onderzoeken - "Op jouw kosten, en je blijft zolang in de cel zitten" - veranderde de beklaagde van tactiek. "Dat zie ik niet zitten. Schrijf dan maar op dat het cocaïne was. Al blijf ik erbij dat het een medicijn was." De man, die al sinds november in de gevangenis zit, riskeert een straf van 18 maanden. Vonnis op 25 april. (JHM)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen