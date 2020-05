Exclusief voor abonnees Bekijk 'Het Corona Debat' op HLN Live Deze ochtend van 11 uur tot 13 uur 09 mei 2020

Op initiatief van het symposium Medische Wereld, één van de grootste medische congressen in ons land, gaan corona-experts en de betrokken ministers deze ochtend de discussie aan in 'Het Corona Debat'. Dat is via livestream te volgen op HLN en VRT NWS, van 11 tot 13 uur. Tijdens het online evenement kan de bevolking ook doneren aan de actie Health For Life, een inzamelactie om de zorginstellingen voor te bereiden op het vervolg van de coronacrisis. De nieuwsankers van VRT en DPG Media presenteren. Birgit van Mol (VTM Nieuws) praat het geheel aan elkaar, en Annelies Van Herck (VRT NWS), Michaël Van Droogenbroeck (VRT NWS) en Freek Braeckman (VTM Nieuws) leiden de debatten. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, minister van Financiën Alexander De Croo en N-VA-voorzitter Bart De Wever nemen deel aan het debat. De experts zijn onder meer Pierre Wunsch (gouverneur Nationale Bank en co-voorzitter van de Economic Risk Management Group), professor Erika Vlieghe (infectioloog UAntwerpen), professor Marc Noppen (pneumoloog en CEO UZ Brussel), professor Marc Van Ranst (viroloog UZ Leuven), en Pieter Timmermans (VBO-topman). Vragen stellen kan via #coronadebat.

