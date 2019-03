Bekerspits Batshuayi scoort 18 maart 2019

De teleurstelling van de uitschakeling in de FA Cup overheerste. Zijn doelpunt was er nochtans één van een echte spits - lucide een fout van de tegenstander afgestraft en een knappe uithaal. Michy Batshuayi (25) mag zich stilaan een bekerspits noemen: 10 wedstrijden in de FA Cup, 6 goals. Een veel betere balans dan in de Premier League, waar de teller op 9 goals uit 38 wedstrijden staat, waarvan 2 in 6 dit seizoen. Batshuayi wordt bij Crystal Palace, dat bij Watford struikelde (2-1), vooral gewaardeerd voor zijn instinct voor doel. In het veldspel imponeert hij nog niet. Te weinig zuivere toetsen en te weinig betrokken. Christian Benteke viel in het slot in. (KTH)

