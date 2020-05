Exclusief voor abonnees Bekerfinale sowieso zónder publiek 08 mei 2020

De bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp zou begin augustus in theorie kunnen plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tot op heden is er nog geen contact geweest tussen de KBVB en de stad Brussel. "Wij verwachten wel dat die vraag er snel zal komen. Het enige wat we nu kunnen zeggen, is dat het uitgesloten is dat er bij een eventuele finale publiek aanwezig mag zijn", klinkt het op het kabinet van de Brusselse Schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo). (KDZ)