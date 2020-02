Exclusief voor abonnees Bekerfinale om 12 uur? Antwerp en Club niet akkoord 12 februari 2020

Wanneer wordt de bekerfinale gespeeld? Dat is de vraag die Club Brugge, Antwerp en ongeveer 40.000 fans bezighoudt. Gisteren werd tot in de late uren getwist over het aanvangsuur van de finale, die op zondag 22 maart wordt afgewerkt. Door de hoge risicograad van de wedstrijd wil de KBVB in samenspraak met Brussels burgemeester Philippe Close (SP) en de overheidsdiensten dat de wedstrijd zo vroeg mogelijk doorgaat, maar daar zien Club en Antwerp tegenop. Zo lag het voorstel op tafel om de match om 12 uur te laten plaatsvinden. Een idee dat noch door Club noch door Antwerp positief onthaald werd, met oog op hun supporters en om sportieve redenen. Zij hopen op een normaal aanvangsuur in de namiddag. Verwacht wordt dat de knoop vandaag wordt doorgehakt. Hoe dan ook wachten beide clubs met stijgende verbazing op een besluit. Vorige vrijdag werden blauw-zwart en de Great Old al samengeroepen in Brussel, maar toen keerden de bekerfinalisten van een kale reis terug. (TTV)

