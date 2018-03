Bekerfinale bijna uitverkocht 09 maart 2018

00u00 0

BASKETBAL

Als zondagmiddag (15.15 uur) in Vorst Nationaal de bekerfinale tussen Oostende en Bergen wordt afgewerkt, is de kans groot dat de zaalwachter het bordje met 'uitverkocht' heeft opgehangen. Gisteren waren er nog slechts een honderdtal tickets beschikbaar. Vooral bij Bergen was de respons enorm. "Onze club zelf verkocht 2.800 tickets, met de losse onlineverkoop erbij zullen we dus op meer dan 3.000 fans kunnen rekenen", zegt clubmanager Wilquin. Bij Oostende werden ongeveer 1.000 tickets aan de man gebracht.