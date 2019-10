Exclusief voor abonnees Bekerdreun voor Wolfsburg 31 oktober 2019

AA Gent zal wel even met de ogen geknipperd hebben: een wéék voor de Buffalo's in de Europa League op bezoek gaan bij Wolfsburg, incasseerde de Duitse club een bekerdreun met 1-6-verlies tegen RB Leipzig. En zeggen dat Wolfsburg dit seizoen nog niet verloren had. Voorts vierde Thorgan Hazard in de DFB-Pokal bij Dortmund met een assist voor de winninggoal van Brandt (2-1) de kwalificatie tegen zijn ex-club Mönchengladbach. Ook Axel Witsel speelde de hele wedstrijd. En voor Hertha bleek Lukebakio opnieuw trefzeker met de 1-1 kort na rust tegen tweedeklasser Dynamo Dresden. Na 120 minuten stond het 3-3, Hertha stootte door na penalty's.