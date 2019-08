Exclusief voor abonnees Bekendheid rijhulpsystemen moet beter 29 augustus 2019

Onder het motto 'Ken uw eigen auto' lanceert het Vlaams kenniscentrum voor mobiliteitseducatie Edulogia een nieuwe campagne om automobilisten bewust te maken van de rijhulpsystemen die in hun auto's zitten. Doel is het verhogen van de bekendheid van systemen voor bijvoorbeeld intelligente snelheidsassistentie, vermoeidheidsdetectie, automatische noodrem en rijstrookassistentie, en de aanschaf ervan te stimuleren. Die zogenaamde ADAS-systemen (Advanced Driver Assistance Systems) die ook kunnen bijdragen aan de verkeersdoorstroming en milieu-impact zijn nu nog veelal onbekend bij de consument. Daardoor wegen ze niet of onvoldoende door in het aankoopproces. De gebruiker is ook niet altijd op de hoogte over de systemen in zijn eigen auto. Edulogia en het rijvaardigheidscentrum ProMove bieden daarom onder andere een gezamenlijk opleiding aan over de meest courante rijtaakondersteunende systemen. (SPK)

