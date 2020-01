Exclusief voor abonnees Bekende gasten vergezellen Vranckx naar oorlogsgebied 06 januari 2020

00u00 0

Hij is intussen 60, maar Rudi Vranckx denkt er nog niet aan om gas terug te nemen. Integendeel, hij maakte net een nieuw programma voor Eén, waarvan vanavond de eerste aflevering te zien is. In 'Tussen oorlog en leven' trekt de journalist met enkele bekende Vlamingen naar drie conflictgebieden. "De frontlinie is bij wijze van spreken mijn thuis geworden", vertelt hij. "Maar zelfs na al die jaren twijfel ik aan het effect van wat ik doe. Komt het nog binnen, of worden mensen het moe? Daarom heb ik enkele bekende gasten uitgenodigd om mee te gaan." Joris Hessels en Dominique Van Malder - bekend van 'Radio Gaga' - mogen de spits afbijten: in het eerste deel van het drieluik vergezellen ze Vranckx naar Irak. Daarna trekt Rudi nog met acteurs Katrien De Ruysscher ('Thuis') en Geert Van Rampelberg ('Salamander') naar Somalië, en met Radio 2-presentatrice Cathérine Vandoorne en ondernemer Wouter Torfs naar Afghanistan. (TK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis