Bekende Aalstenaars meten luchtkwaliteit 26 maart 2018

Bekende Aalstenaars Steven Van Herreweghe en Frederik De Swaef organiseren in hun thuisstad het 'grootste Vlaamse dataonderzoek van burgers voor burgers'. "Met ons burgerplatform Over.morgen willen we zelf objectieve cijfers verzamelen", zegt De Swaef. "We zoeken mensen die een nestkastje willen adopteren. Daar zitten toestellen in die meten hoeveel fijnstof er op welk moment van de dag is, de stikstofdioxidewaarde wordt geregistreerd, net als welke gassen er zich in de omgeving bevinden, het geluid, de temperatuur en de vochtigheidsgraad. Zo zullen we kunnen meten wat het effect is van het nieuwe circulatieplan. Misschien zal er minder fijnstof zijn in sommige straten en in andere straten registreren we misschien een stijging. Via de app Strava weten we dat de meeste Aalstenaars joggen in het Osbroek- en het Zwembadpark. Maar hoe zit het met de luchtkwaliteit? Lopen die mensen wel in gezonde lucht?" (RLA)

