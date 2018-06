Bekend volk over de vloer: Kobe Ilsen bezoekt Poldermuseum 05 juni 2018

In het Poldermuseum, aan de Tolshuisstraat in Lillo, is de nieuwe folklorekamer in gebruik genomen. Met tv-presentator Kobe Ilsen kreeg het Poldermuseum bekend volk over de vloer. Rob De Vree, keizer van de verenigde gansrijders, en Annemieke Kanora, koningin van de vrije Gans, mochten de kamer openen. Die biedt een chronologisch overzicht van de geschiedenis van het gansrijden en heeft ook aandacht voor de fanfares, het carnavalsleven en de vroegere schuttersgilden. Aan de hand van documenten, foto's en unieke voorwerpen krijgen bezoekers een goed idee van het vroegere folkloristische leven in de Antwerpse polderdorpen. Deze maand is het precies 55 jaar geleden dat het Poldermuseum de deuren opende in Lillo-Fort. (FSE)

