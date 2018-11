Bekend volk op première van 'The Grinch' 26 november 2018

Gisterochtend ging in Kinepolis Antwerpen 'The Grinch' in première. De kerstfilm van Dr. Seuss, geschikt voor jong en oud, vertelt het verhaal van de Grinch, een cynische groene knorpot die het zijn missie maakt om kerst te verzieken. In de Vlaamse versie zijn de stemmen van onder anderen Tom Dewispelaere, Pieter Embrechts, Roel Vanderstukken, Martine Tanghe en Siska Schoeters te horen. Die laatste ging helemaal op in haar rolletje. "Ik speel een mama die een beetje gestresseerd is, op sommige momenten streng moet zijn en op andere momenten haar kinderen moet geruststellen", zegt ze. Schoeters is zelf helemaal gek op Kerstmis. "Ik kijk daar altijd enorm naar uit. Ik zet mijn kerstboom pas als de Sint terug naar Spanje is vertrokken, maar daarna ga ik wel 'all the way'." (TK)

