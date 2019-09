Exclusief voor abonnees Bekele op 2 seconden van wereldrecord in marathon van Berlijn 30 september 2019

Wie dacht dat Kenenisa Bekele afgeschreven was: think again. Het scheelde geen haar - twee seconden om precies te zijn - of de Ethiopiër stelde gisteren het wereldrecord scherper op de marathon in Berlijn. Op zijn 37ste finishte Bekele in 2u01.41, een nieuw persoonlijk record - hij is daarmee de oudste winnaar ooit in Berlijn. Eliud Kipchoge legde de 42,195 km vorig jaar in 2u01.39 af, goed voor het wereldrecord. Kipchoge trad gisteren niet aan in Berlijn, de Keniaan is zich aan het klaarstomen om in Wenen een nieuwe poging te ondernemen om de marathon onder de twee uur te lopen. Het was voor Bekele al van 2016 geleden dat hij nog eens een marathon won: ook in Berlijn, waar hij met een tijd van 2u03:03 toen zes seconden van het WR verwijderd bleef. Bekele mocht zich troosten met een winnaarscheque van 40.000 euro, al had het wereldrecord hem nog een fijne bonus van 50.000 euro opgeleverd. (VH)

