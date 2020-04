Exclusief voor abonnees Beke: "Zodra we iedereen kunnen testen, zullen we anders tellen" 16 april 2020

Dat België in de kopgroep zit wat betreft 'coronadoden', houdt ook de politici bezig. Onze ruime manier van tellen moet beter geduid worden, vindt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "Zeker vergelijkingen met het buitenland moeten uiterst voorzichtig gebeuren. Ons land telt niet alleen de doden die vallen na een positief testresultaat, maar ook zij die 'vermoedelijk' sterven aan Covid-19 in de woonzorgcentra of thuis. Logisch dat we op een hoger cijfer uitkomen." Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) wijst naar het gebrek aan testen bij de uitbraak. "Pas sinds enkele dagen is er voldoende capaciteit. Daarvoor konden we dus enkel voortgaan op rapportering van 'vermoedelijke' gevallen." Volgens Beke zal er in de nabije toekomst anders geteld worden. "Zodra we iedereen kunnen testen, zullen we ook voortgaan op de reële testresultaten. Dat zal nog enkele weken duren. Tot die tijd zal rapportering op basis van vermoedens dus zeker een rol blijven spelen." (JBG)

