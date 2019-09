Beke verbiedt woekerprijs geneesmiddel: farmabedrijf wilde patiënten met zeldzame ziekte uitbuiten Jeroen Bossaert

05 september 2019

05u00 0 De Krant Streep door de rekening van het Italiaanse farmabedrijf Leadiant. Dat wil in ons land een doosje pillen op de markt brengen voor de zeldzame ziekte CTX met een prijskaartje van liefst 14.000 euro. Minister van Economie Wouter Beke (CD&V) heeft dat verboden. De Italianen moeten het met vier keer minder doen.

Begin dit jaar getuigden de ouders van Jean-François Magnus (27) in deze krant over hoe ze al twee maanden zonder medicatie zaten voor hun zoon, die aan de levensbedreigende en uiterst zeldzame stofwisselingsziekte CTX lijdt. De reden daarvoor? Het Italiaanse farmabedrijfje Leadiant dat het medicijn CDCA op de markt brengt, had de prijs 335 keer verhoogd in vergelijking met enkele jaren voordien. Een behandeling van één maand zou de familie 12.750 euro kosten. En dat geld hadden ze niet. "Overheid, doe iets!", sakkerden de ouders. En samen met hen nog negen andere families van bezorgde CTX-patiënten.

Fikse boete

Dik negen maanden later is er sprake van een doorbraak. Leadiant zal immers moeten inbinden. De firma wil de pillen officieel in ons land aanbieden en moest daarvoor - zoals alle farmabedrijven - eerst langs de Prijzencommissie passeren. Daar doet een firma een voorstel voor een maximumprijs. In de meeste gevallen volgt de Prijzencommissie dat voorstel, maar in dit dossier zette ze de hakken in het zand. De Italianen vroegen zo maar eventjes 14.000 euro per doosje van 100 pillen. Met zo'n doosje kan een patiënt het iets langer dan één maand uitzingen. Op die manier zou de kostprijs van een behandeling op jaarbasis rond de 150.000 euro draaien. Ongehoord, vond de Prijzencommissie, en ze vroeg de Italianen om inzage te geven in hun boekhouding zodat ze kon verifiëren waar ze hun vraagprijs op baseerden. De firma weigerde dat. Daarop adviseerde de Prijzencommissie Minister van Economie Wouter Beke (CD&V) om een maximumprijs van 'slechts' 3.650 euro per doosje pillen toe te laten. De Italianen krijgen daardoor nog altijd meer dan wat het medicijn pakweg vijf jaar geleden waard was, maar de buitensporige prijs is wel van de baan. "Het is onaanvaardbaar dat Leadiant woekerwinsten probeert te maken op de kap van patiënten", reageert Minister Beke. "Ik volg het advies van de Prijzencommissie en leg een maximumprijs op die een kwart bedraagt van wat het bedrijf vroeg." Om te onderstrepen dat het hem menens is met de strijd tegen bedrijven als Leadiant, vroeg Beke ook aan de Belgische Mededingingsautoriteit om de klacht die Test-Aankoop tegen Leadiant indiende in februari helemaal bovenaan de stapel te leggen. Hij kan dat als minister doen omdat hij injunctierecht heeft. Op die manier zou het onderzoek sneller afgerond moeten zijn. Leadiant riskeert een fikse boete.

Brief naar Europa

Als laatste maatregel heeft Beke ook een brief gestuurd naar de Eurocommissarissen voor Interne Markt Elzbieta Bienkowska en voor Gezondheid Vytenis Andriukaitis. Aan die collega's vraagt hij om dringend werk te maken van een evaluatie van de Europese wetgeving rond weesgeneesmiddelen. Beke vindt dat die wetgeving aangepast moet worden om woekerprijzen in de toekomst onmogelijk te maken. Vraag is nu of Leadiant in België überhaupt nog zijn geneesmiddel op de markt zal willen brengen. Sowieso is ook Fagron, de marktleider voor invoer van grondstoffen voor geneesmiddelen in ons land, nog steeds op zoek naar een manier om de grondstof voor CDCA op een goedkopere manier naar België te krijgen, zodat ziekenhuizen zélf hun pillen kunnen draaien.