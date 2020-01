Exclusief voor abonnees Beke trekt 20 miljoen euro uit voor beveiligde opvangplaatsen 17 januari 2020

00u00 0

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) investeert 20 miljoen euro in 132 nieuwe beveiligde opvangplaatsen voor jongeren in problematische leefsituaties. Het gaat om kwetsbare minderjarigen, zoals slachtoffers van tienerpooiers of autodestructieve jongeren, die niet altijd geholpen zijn met de standaard hulpverlening of door een plaatsing in een pleeggezin. Op die manier wordt de gesloten opvang voorbehouden voor jongeren met ernstige feiten op hun kerfstok. "Zo kan gespecialiseerde zorg op maat geboden worden. We verminderen dan ook de druk op de gesloten gemeenschapsinstellingen, waar we vandaag soms met plaatsgebrek kampen om jonge plegers van criminele feiten op te sluiten", zegt minister Beke. (FME/IVDE)

