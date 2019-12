Exclusief voor abonnees Beke schroeft besparingen op preventie terug 19 december 2019

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) schroeft na alle heisa de besparingen op preventie terug. Onder meer het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs en het Vlaams Instituut Gezond Leven hoeven dus niet te beknibbelen. Eerder deze week werd de besparing van 5.132 euro op de Zelfmoordlijn al geschrapt. Preventie blijft "een prioriteit" en er komt de volgende jaren 9,5 miljoen euro bij voor preventiebeleid, was dinsdag nog Bekes boodschap. De kritiek bleef echter aanhouden. De minister besliste een dag later om toch een reeks besparingen terug te draaien. "Tijdens de jongste Vlaamse ministerraad is beslist om 1,3 miljoen euro extra vrij te maken voor preventie. Die meevaller kunnen we gebruiken om een aantal geplande besparingen terug te draaien of te milderen", aldus Beke.

