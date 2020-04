Exclusief voor abonnees Beke bezorgt ouderen wel speciale krant 08 april 2020

00u00 0

Wouter Beke (CD&V) stelde gisteren de 'Vanuit ons kot'-krant voor, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Ouderenraad. Doel is om geïsoleerde ouderen op de hoogte te houden van alle familieberichten. Via een app of de website van de Koning Boudewijnstichting kunnen familieleden nieuwtjes en foto's uploaden. Eén keer per week wordt het in een papieren krant gegoten en met de post bezorgd bij de oudere. "Zeker ouderen die digitaal minder mee zijn voelen zich nu heel sterk afgesneden van familie en vrienden", zegt Nils Vandenweghe van de Vlaamse Ouderenraad. "De 'Vanuit ons kot'-krant sluit aan bij de apps waar jongere gezinnen vertrouwd mee zijn en legt van daaruit mooi de brug naar de grootouders." Ook minister Beke is blij met het initiatief. "Het krantje zal niet alles oplossen, maar het kan de mensen weer betrekken bij de omgeving." Meer info is te vinden op de website van de Stichting. (FME) Meer info op kbs-frb.be/NL/VanuitOnsKotKrant

