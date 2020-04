Exclusief voor abonnees Beke belooft tegen 29 april duidelijkheid over bezoek in rusthuizen 22 april 2020

De coronataskforce voor de Vlaamse zorgsector komt volgende week met een voorstel rond een bezoekregeling voor de woonzorgcentra, de jeugdhulp en de gehandicaptenzorg. Dat heeft Vlaams welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) gezegd in het Vlaams Parlement.

De Nationale Veiligheidsraad besloot vorige week om één gezonde bezoeker per bewoner van de woonzorgcentra toe te laten. Dat leidde tot veel commotie, en een dag later liet de Vlaamse regering weten dat bezoek nog niet mogelijk was tot 3 mei. Maar tegen 29 april zou duidelijk moeten zijn met welke voorwaarden bezoek in de verschillende zorgsectoren toch mogelijk is. Uit de tests in de woonzorgcentra blijkt intussen nog steeds dat één op de twee bewoners met symptomen negatief test op het coronavirus. In 6% van de centra is meer dan 30% van de bewoners vermoedelijk positief. In 78% is minder dan 10% vermoedelijk positief. Die cijfers zijn stabiel ten opzichte van vorige week.

