Bekaert verdwijnt na 27 jaar uit Bel20 08 maart 2018

Verrassing alom: staaldraadverwerker Bekaert verdwijnt op 19 maart uit de Bel20-index, de belangrijkste graadmeter van de Brusselse beurs. De vrijgekomen plaats wordt ingenomen door biotechbedrijf Ablynx. Die herschikking is bizar, omdat Ablynx recent voor 3,9 miljard euro werd overgenomen door het Franse Sanofi. Maar volgens Pascal Brabant heeft Euronext de regels gevolgd. "Het bod van Sanofi is nog niet gerealiseerd. We konden er dus nog geen rekening mee houden." Dat Bekaert moet verdwijnen, is te wijten aan de te lage marktkapitalisatie. Door de vrees voor een handelsoorlog is de marktwaarde van Bekaert recent fors gezakt, en dat blijft niet zonder gevolgen. "Bekaert staat qua marktkapitalisatie slechts op de 24ste plaats, waardoor ze uit de index verdwijnen", zegt de woordvoerder. Bekaert stond sinds 1991, op één jaar na, onafgebroken in de Bel20.

HLN