Bekaert investeert in Braziliaanse fabriek 22 juni 2018

00u00 0

Bekaert gaat de komende drie jaar 28 miljoen euro investeren in zijn Braziliaanse staalkoordfabriek via de joint venture met Arcelor Mittal, BMB Itaúna. Bedoeling is de productie met 35% op te krikken en ook tussenproducten te beginnen maken, zodat BMB een volledig geïntegreerde producent wordt. Die uitbreiding vraagt om infrastructuurwerken en nieuwe machines, die worden ontworpen door Bekaert Engineering. De staalkoordproducent bezit een belang van 45% in de joint venture, ArcelorMittal 55%.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN