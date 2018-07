Bekaert doet droogsystemen van de hand 10 juli 2018

Staaldraadproducent Bekaert heeft zijn dochterbedrijf Solaronics verkocht aan de Zweedse Argynnis Group. Solaronics maakt gasaangedreven infrarode droogsystemen voor verschillende sectoren, zoals papier en karton, metaalverwerking en tal van andere industriële toepassingen. Volgens Bekaert kan Solaronics zijn groei beter voortzetten bij een groep die de competenties combineert. Tot de verkochte activiteiten behoren een fabriek in het Franse Armentières en een internationaal verkoop- en servicenetwerk. Over de verkoopprijs is niets meegedeeld.

