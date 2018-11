Bejaarde vrouw dood teruggevonden: schoonzoon opgepakt 30 november 2018

Een 72-jarige vrouw uit Erembodegem, Murielle Wauters, is gistermiddag dood aangetroffen in de inkomhal van haar woning. Kort voordien had ze een discussie met haar schoonzoon, zo vertelt een getuige. De vrouw had de deur echter maar op een kier geopend, zodat de schoonzoon niet binnen kon. Hoe ze is omgekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de getuige duwde de man wel tegen de voordeur, waardoor de tengere vrouw mogelijk viel. De schoonzoon werd gearresteerd en ondervraagd door de politie. Het parket van Oost-Vlaanderen laat weten dat er een onderzoek gevoerd wordt naar een gewelddadig overlijden. Vandaag zou de man voor de onderzoeksrechter in Dendermonde moeten verschijnen. (KBD/KSN)