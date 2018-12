Bejaarde vrouw die 93-jarige doodsloeg in rusthuis blijft in de cel 15 december 2018

00u00 0

De bejaarde bewoonster van een woonzorgcentrum in Nazareth die maandagavond op een gesloten afdeling voor mensen met dementie een vrouw van 93 doodsloeg met een beeldje, blijft voorlopig in de gevangenis. De raadkamer van Gent verlengde gisteren haar aanhouding. Volgens haar advocate Elisabeth Vanpeteghem verblijft de vrouw momenteel op een gespecialiseerde afdeling van de gevangenis, waar ze ook medische verzorging krijgt. "Dit is een drama en we werken aan een humane oplossing voor haar", zegt Vanpeteghem. De onderzoeksrechter stelde een college van deskundigen aan om de geestestoestand van de vrouw te onderzoeken. Dat zal duidelijk moeten maken of ze toerekeningsvatbaar is of was op het ogenblik van de feiten. (BJM/ WSG)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN