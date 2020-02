Exclusief voor abonnees Bejaarde man overleden bij opruimen stormschade 11 februari 2020

In het Oost-Vlaamse Sinaai is een 86-jarige man gisternamiddag omgekomen bij het opruimen van enkele bomen die omgevallen waren door storm Ciara. Hij werd onwel en viel in een gracht. Zijn familie verwittigde nog de hulpdiensten, maar die konden de man niet meer redden. De tachtiger zou al met zijn gezondheid hebben gesukkeld. De politie stuurde de dienst slachtofferhulp ter plaatse om de familie van de man op te vangen.