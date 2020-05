Exclusief voor abonnees Bejaarde gered uit dakgoot 27 mei 2020

00u00 0

Een man van 80 uit Sint-Niklaas heeft gisteren wel erg veel geluk gehad. Hij was op zijn dak geklauterd om een herstelling uit te voeren, maar werd tijdens het klussen onwel. De man viel echter niet naar beneden, maar bleef liggen in de dakgoot. Iets na 15 uur merkte een buurtbewoner de man op en verwittigde de brandweer. Die kon de tachtiger snel uit zijn benarde positie redden. Hij verklaarde dat hij er al een hele tijd lag, maar wist niet exact hoelang. Mogelijk had hij door de felle zon een appelflauwte gekregen. Een ziekenwagen kwam ter plaatse om de man te onderzoeken, maar gezien de omstandigheden kwam hij er goed van af. (PKM)

