Bejaarde (91) verkracht poetsvrouw (29): celstraf met uitstel 26 januari 2019

00u00 0

Een 91-jarige man uit het West-Vlaamse Zonnebeke heeft in beroep een gevangenisstraf van vijf jaar met uitstel gekregen omdat hij zijn 29-jarige poetsvrouw heeft verkracht. De man ontkende de feiten, die plaatsvonden in 2016, en beweert dat alles met haar toestemming gebeurde. In eerste aanleg werd hij nog vrijgesproken op basis van twijfel. "Voor ik het wist, lag hij op mij", getuigde het slachtoffer. "Ik probeerde hem weg te duwen, maar hij was te sterk. Ik blijf me zijn vreselijke blik herinneren." Volgens de negentiger heeft de vrouw het "uitgelokt". Zijn advocaat ging voor de vrijspraak, maar volgens de procureur-generaal was er geen twijfel mogelijk: "Hij is gekend als een vieze oude vent en had al een andere poetsvrouw betast." Bij de dienstenchequeonderneming waar de vrouw werkte, stond de man inderdaad bekend voor handtastelijkheden. (DJG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN