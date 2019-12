Exclusief voor abonnees Bejaard koppel sterft bij brand door dekentje op kachel 17 december 2019

00u00 0

Een bejaard koppel uit Aalst is gisterochtend omgekomen bij een zware brand. Annie Schenkaert (80) en Herman Ottoy (82) werden rond 6 uur verrast door de vlammen. Een buurman merkte de brand op en belde de brandweer, maar toen die aankwam, sloegen de vlammen al door het dak. De pompiers konden het huis niet in, omdat dat al deels ingestort was. Ruim anderhalf uur later vonden ze de lichamen van de bewoners, zij aan zij in de keuken. Ze waren wellicht op weg naar buiten. De man was slecht ter been. De brand zou veroorzaakt zijn door een dekentje dat op een kachel lag. Verder onderzoek moet daar uitsluitsel over geven. Het koppel laat twee kinderen achter. De man was schrijnwerker, zijn echtgenote een gewezen medewerkster van de stadsdienst. (KBD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis